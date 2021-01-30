BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  GÜNCEL

İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.86'ya ulaştı.

Abone ol

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 21 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 38.86'ya ulaştı.

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Elmalı Barajı'nda daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 45.31'e ulaştı. Elmalı Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Barajlarda 337.58 milyon metere küp su bulunuyor
İski verilerine göre İstanbul barajlarında şu anda 337.58 milyon metre küp su bulunuyor. İstanbul'un en fazla su bulunan barajı 100.59 milyon metre küple Ömerli barajı oldu. Terkos 'da 61.94 milyon metre küp, Büyükçekmece baraj gölü havzasında ise 61.26 milyon metre küp su bulunuyor.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 42.74

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 18.03

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 41.13

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 50.47

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 38.19

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 43.76

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.31

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 53.77

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.76

 

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan donanmaya Türk SİHA'sı takviyesi! Bayraktar TB2 alacağız
Vaka sayıları neden arttı Prof. Necmi İlhan yanıtladı korkutan açıklama
Düzce'de bu büfede derdi olana alkol satılmıyor
TBB: Bankalar net kârından yüzde 10'a kadar pay verebilir
Daum'dan Mesut Özil yorumu: Muazzam bir baskı onu bekliyor
Nagehan Alçı 'hadi itiraf edin öyle!' dedi tartışılan fotoğrafın hikayesini anlattı
Türkiye için korkutan senaryo: Yağışlar yüzde 20 azalacak
Onyekuru'nun golü ofsayt mı değil mi? Fenerliler ve Beşiktaşlılar ayağa kalktı
Cep telefonunda Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi
Mardin merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu; patlayıcı maddeleri ayakkabıya gizlemişler
Yorumlar 1 yorum