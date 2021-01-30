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Onyekuru'nun golü ofsayt mı değil mi? Fenerliler ve Beşiktaşlılar ayağa kalktı

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-1 yenerken Onyekuru'nun attığı ilk gol tartışmalara neden oldu. Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın kollandığını savundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Galatasaray'a 3 puanı Henry Onyekuru getirdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun yenilmezlik (17 maç) serisini de Galatasaray sonlandırmış oldu.

Galatasaray'ın toplamda 4 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru ile bulduğu ilk gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra VAR sistemi devreye girdi ve golün nizami olduğuna karar verdi ve böylece Galatasaray, 1-0 öne geçmişti.

Kafalarda soru işareti kaldı
Onyekuru'nun attığı ilk golde akıllara Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı ve Pelkas'ın hemen hemen benzer pozisyonda attığı golün iptal edilmesini getirdi. Beşiktaşlılar ise Aboubakar'un da benzer pozisyonda attığı golün geçersiz sayılmasına isyan etti. Çizilen çizgiye ve futbolcuların duruş şekline bakıldığında kafalarda soru işareti kaldı.

Onyekuru'nun 1. golü.
Tümer Metin: Ben çizgiye itibar ederim.
Ayhan Akman: VAR'ın çizgilerine herkesin saygı duyması lazım. Çok net.
Ali Gültiken: VAR'ın çizgisi, teknolojisi, ofsayt olmadığını söylüyor.

Çifte standart iddiası
Sosyal medya kullanıcıları da VAR sisteminin çifte standart uyguladığı görüşünde birleşti. İşte sosyal medyadadaki tepkiler...




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