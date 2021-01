Rıdvan Dilmen: Büyük ihtimalle Aykut Kocaman Başakşehir'in hocası olacak

Rıdvan Dilmen, "Süper Lig'de 21 takımdan 19'unun teknik direktörü değişir, istikrardan dolayı Fatih Terim ve Okan Buruk değişmez demiştim. Yanılmışım. Başakşehir için Aykut Kocaman'ın ilk sırada olduğunu düşünüyorum." dedi.

Abone ol

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli kulüpten paylaşılan açıklamada, deneyimli teknik adam Okan Buruk ile anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

"Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası''

Rıdvan Dilmen, hoca arayışı içerisinde olan Başakşehir'le ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Süper Lig'de 21 takımdan 19'unun teknik direktörü değişir, istikrardan dolayı Fatih Terim ve Okan Buruk değişmez demiştim. Yanılmışım. Başakşehir için Aykut Kocaman'ın ilk sırada olduğunu düşünüyorum."

İrfan Can Kahveci konusu

İrfan Can Kahveci, transferine de değinen Rıdvan Dilmen, "Başakşehir İrfan Can için bugün Fenerbahçe ile görüştü, yarın Galatasaray ile görüşecek. Galatasaray’ın en son masaya oturduğu teklif 6 milyon Euro, 1 oyuncu. Göksel Gümüşdağ kulübü düşünüyor, 'Verin 10 kağıdı, oyuncuyu vereyim' diyor." ifadelerini kullandı.