Beşiktaş istedi Hulk Atletico Mineiro'yu seçti! Listede iki golcü var

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan golcü futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Hulk'u tletico Mineiro'ya kaptıran Beşiktaş'ın listesinde iki golcü var.

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Hulk 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;

"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.

Yeni hedef Diego Costa

Hulk'u Brezilya'ya kaptıran Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi. Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa’yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Costa’ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

''Cenk Tosun evin oğludur''

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Haber Global’a açıklamalarda bulundu. Erdal Torunoğulları, "Cenk Tosun, Beşiktaş camiasının evladıdır, önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer yok, maddi durumları çözmek üzerine çalışıyoruz. Hulk ve Cenk Tosun gündemimizde, Beşiktaş için en iyisini yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Cenk Tosun evin oğludur." dedi.