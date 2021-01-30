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Danimarka nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti

Anadolu Ajansı

Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı siparişi verdi.

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Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka’nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.

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