Gaziantep FK Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasındaki zorlu deplasmanda Gaziantep FK'yi tekrar takıma dönen yeni transferi Henry Onyekuru'nun 51 ve 79'da kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK'nin tek sayısını 90+8'de penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti. 42 puana yükselip maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşen Aslan, rakibine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırdı. Yeni hocası Sa Pinto ile çıktığı 2. maçtan da galip ayrılamayan Gaziantep FK ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken; ikinci yarının başında oyuna giren Henry Onyekuru, 51'de Ryan Babel'in pasında golü buldu. Gol sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı. Onyekuru, 78'de Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı pası tek vuruşla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Nijeryalı yıldız, 3. Galatasaray dönemine gollerle başlamış oldu. Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, 90+8'de attığı penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.

Galatasaray'ın attığı 4 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi 25, 27. 33. ve 90. dakikalarda Galatasaray, 4 kez gol buldu ancak bu gollerde ofsayt bayrağı kalktı. 25 ve 27. dakikalarda Ryan Babel'in, 33'de ise Emre Akbaba'nın attığı gollerin 3'ünde de Hollandalı yıldız ofsaytta kalırken; 90'da iptal edilen golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda bayrak kalktı.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Aslan, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Evinde bu sezon ilk kez yenilen Gaziantep FK'nin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 35 puanla 4. sırada kaldı. Galatasaray, bir sonraki lig maçını Başakşehir ile 2 Şubat Salı günü evinde oynayacak. Gaziantep FK, 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç gole izin vermedi.

14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu. Kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu. Kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı. Boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

51. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1

69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.

76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu. Saracchi son anda çizgiden çıkardığı topu kornere gönderdi.

79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0

90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+8. dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK: 1 - 2 :Galatasaray

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90+8 Maxim (P) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 86 Djilobodji (Gaziantep FK) Dk. 90+7 Muslera, Saracchi (Maç bittikten sonra) (Galatasaray)