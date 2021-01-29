Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.736'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 2.464.030'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 131 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a, ağır hasta sayısı ise bin 740'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.