Çin aşısına onay veren ilk AB ülkesi MAcaristan oldu

Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü, Çinli şirket Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, yaptığı açıklamada, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsünün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını, yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olurken; Sinopharm aşısı, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu. Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.