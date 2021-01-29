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İSKİ duyurdu! İstanbul'da hafta sonu 8 saatlik su kesintisi

İSKİ hafta sonu Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Su kesintisi akşam 22.00'de başlayacak.

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Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek.

İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız." ifadesi kullanıldı.

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