İnternethaber.com yine zirvede!

Ada Araştırma tarafından yapılan okuyucu eğilim anket sonuçları açıklandı. Şirketin son yaptığı araştırmaya göre internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği haber sitesi internethaber.com oldu.

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Ara Araştırma'nın ocak ayı araştırma sonuçları açıklandı. Gündem araştırmasında haber siteleri arasında İnternethaber.com, kullanıcıların en çok tercih ettiği dijital kanal oldu.

Ada Araştırma'nın bugün yayınladığı "Ocak ayı gündem araştırma" başlıklı raporun okuyucu eğilim anket sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'nin bağımsız yayın kuruluşu İnternethaber.com, yüzde 12.4'lük oranla internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği haber sitesi oldu.

Anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 9.6'sı Sözcü gazetesini tercih ederken, Hürriyet yüzde 6.9, Sabah yüzde 6.8, Milliyet gazetesi ise yüzde 4'te kaldı.