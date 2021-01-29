Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Skora katkı sağlayamadı

Sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den Trabzonspor'a kiralık gelen Stiven Plaza, Trabzonspor'da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında ise 35 dakika süre buldu. Ekvadorlu oyuncu, skora katkı sağlayamadı.