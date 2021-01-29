BIST 1.473
DOLAR 7,31
EURO 8,88
ALTIN 437,21
HABER /  POLİTİKA
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Bakan Akar'dan Azerbaycan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak' dedi.

Abone ol

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.  Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türk ve Rus askerlerinden oluşan Ortak Merkez’in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık.

Ortak Merkez’in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez yarın faaliyetlerine başlayacak.

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik.  Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı Ortak Merkez’in bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez’in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.

Bir millet, iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te emniyet teşkilatının acı günü! Yaşam savaşını kaybetti
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Afyonkarahisar'da 3 aylık avukat Rahime ortadan kayboldu! Bu sebepten bunalıma girmiş
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı
6 yıldır kayıptı sokak sokak aradı! Burunlarının dibinde buldu
CHP'de büyük şok! Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap Ankara için 5. dalga uyarısı yapıp tarih verdi
İSKİ duyurdu! İstanbul'da hafta sonu 8 saatlik su kesintisi
Doğu Perinçek'ten Akşenere çok sert sözler: Meral Akşener'in kimliği gladyo kraliçesidir
Ruhsar Pekcan: Arnavutluk'taki yatırımlarının değeri 1 milyar dolara yaklaştı
Yorumlar