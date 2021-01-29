Konya'da zehir tacirlerine şok baskın
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, satışa hazır 43 gram esrar, 23 hap ve bir adet av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.