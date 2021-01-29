ABD donanma gemisinde koronavirüs paniği

ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına ait ve San Diego'ya demirlenen USS Chafee'deki i 350 mürettebattan 41'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması paniğe neden oldu.

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The Navy Times'ın haberine göre; geçen hafta sonu Hawaii'den California'ya gelen ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına ait USS Chafee'deki bazı askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif olduğunu belirtti.

Gemide bulunan 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkmasının ardından aralarında kendilerini zorunlu olarak karantinaya alan askerlerin olduğu aktarıldı.

Gemideki aşçılardan bulaştı

Üçüncü Filo sözcüsü komutan Sean Robertson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gemi görevini yerine getirmeye devam ediyor. Hiçbir Chafee denizcisi hastaneye kaldırılmadı, Tüm pozitifli askerler tecrit altında" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan; gemideki salgının aşçılardan başladığına dikkat çekildi.