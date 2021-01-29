BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki başkanlara korona cezası

Kapalı olması gereken restoranda toplantı düzenleyen Canan Kaftancıoğlu ve belediye başkanlarına işletmeciyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerle karşılaşan Kaftancıoğlu mekanın ofis olduğunu iddia etmişti. Kaftancıoğlu, "Önemli bir toplantı için ön değerlendirme yaptık." açıklamalarında bulunmuştu. Şişli Kaymakamlığı ise yaşanan olayın ardından yazılı açıklamada bulundu.

"İş yeri ve şahıslara para cezası uygulandı"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı’nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari Yüksekova'da bir depoda 2 kişi ölü bulundu
Fatih Terim, İrfan Can transferi için topu yönetime attı
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da
Özgür Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen kişi sayısı kaç oldu?
Konya'da zehir tacirlerine şok baskın
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ocak 2021)
AB'den AstraZeneca koronavirüs aşısına 18 yaş üstü kişiler için onay
CHP'li Özgür Özel'den istifalarla ilgili açıklama
Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı
Yorumlar 5 yorum