Fatih Terim, İrfan Can transferi için topu yönetime attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can transferiyle ilgili, "Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Uğraşacağız. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapacağız. Koca Galatasaray burada geri çekilmemeli" diyerek yönetime mesaj yolladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası transfer açıklamalarında bulundu. Terim konuyla ilgili, "İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar. Yönetimimiz bir-iki oyuncu daha açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri olabilir" ifadelerini kullandı..

Transferde birçok şeyin olabileceğini belirten tecrübeli hoca, "Herhangi bir oyuncuyu istersek, önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para her şey değil. Önemli olan değerlerdir. Transfer bitmeden, yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir" dedi.

"Fedakarlık gerekiyorsa yapacağız"

Fatih Terim gündemdeki İrfan Can transferiyle ilgili olarak da "İrfan'ı söylemiştim ben. Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Uğraşacağız. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapacağız. Koca Galatasaray burada geri çekilmemeli. Galatasaray da karşılıklı istenen bir transferi inşallah gerçekleştirir" açıklamasında bulundu.