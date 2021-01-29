Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fatih Terim Stadyumu'ndaki ofisinde gerçekleştirilen İrfan Can Kahveci görüşmesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

Görüşmenin ardından ilk açıklama Göksel Gümüşdağ'dan geldi.

Gümüşdağ, "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray, en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" dedi.