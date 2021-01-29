BIST 1.473
DOLAR 7,30
EURO 8,86
ALTIN 434,68
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci zirvesi

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

Abone ol

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fatih Terim Stadyumu'ndaki ofisinde gerçekleştirilen İrfan Can Kahveci görüşmesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

Görüşmenin ardından ilk açıklama Göksel Gümüşdağ'dan geldi.

Gümüşdağ, "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray, en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da zehir tacirlerine şok baskın
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Meteorolojiden Ankara ve Bolu'da yoğun kar yağışı uyarısı
AB'den AstraZeneca koronavirüs aşısına 18 yaş üstü kişiler için onay
CHP'li Özgür Özel'den istifalarla ilgili açıklama
Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabulü sona erdi
Muazzez Ersoy çocuğu var mu oğlu Erdem'in babası kim?
Çin aşısına onay veren ilk AB ülkesi Macaristan oldu
ABD donanma gemisinde koronavirüs paniği
Yorumlar 1 yorum