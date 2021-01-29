Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
Görüşmeden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.