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31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de parti verdiği villada yakalandı

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, parti düzenlediği villada yakalandı. Şahsın polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları karşısında para ve yat teklif ettiği iddia edildi.

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KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki lüks villada bir kişinin parti düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese hareket eden ekipler, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin 'resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. olduğunu tespit etti.

O.K.'nin polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları karşısında para ve yat teklif ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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