AB'den AstraZeneca koronavirüs aşısına 18 yaş üstü kişiler için onay

Avrupa Birliğine (AB) bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18 yaş üzeri kişilerde uygulanmasını onayladı.

Abone ol

Avrupa Birliğine (AB) bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA), klinik deneyler sonucunda AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18 yaşından büyük insanlarda Kovid-19'u önlemede güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

EMA’dan yapılan açıklamada, "Henüz yaşlı katılımcılarda (55 yaş üstü) aşının ne kadar iyi çalışacağına dair bir istatistik sağlamak için yeterli sonuç bulunmamaktadır. Bu yaş grubunda diğer aşılarla ilgili verilere dayalı olarak bir bağışıklık tepkisi görüldüğü için koruma beklenmektedir" denildi.