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Hakkari Yüksekova'da bir depoda 2 kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda 2 kişi ölü bulundu. Şahısların cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bulunan bir kömür deposunda 2 kişi ölü olarak bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sonucu ölen şahısların E.Ö. ve A.Ö. olduğu belirlendi.

Şahısların cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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