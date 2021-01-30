İnkum'da batan gemiyle ilgili skandal detay

İnkum açıklarında batan kuru yük gemisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia tüyler ürpertti. Deniz İşçileri Platformu, 46 yaşındaki geminin batacağının bilinmesine rağmen seyre çıkartıldığını ileri sürdü.

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BARTIN'ın İnkum açıklarında kırılan kuru yük gemisiyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Deniz İşçileri Platformu, 46 yaşındaki kuru yük gemisinin denetlemelerden nasıl geçtiği sorusunu sorarken ölümleri ise cinayet olarak nitelendirdi.

Bartın’ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan’a giden Palau bandıralı ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2’si Rus, 10’u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6’sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Deniz İşçileri Platformu tepki gösterdi

İkiye bölünen ve 3 işçinin öldüğü 3 işçinin ise arandığı deniz kazasıyla ilgili twitter'dan açıklama yapan Deniz İşçileri Platformu, geminin batacağına bile bile sefere çıkartıldığını iddia etti.

İşte görüntülerin de paylaşıldığı o açıklama;

"Bu video 46 yaşındaki bir geminin saclarının kırılacak düzeye geldiği halde surveylerden geçerek nasıl denizcilerin hayatları ile oynandığını görüyoruz. 4 yıl önce MV BilalBal gemisinin batacağı kesin olduğu gibi MV Arvin'in batacağı da kesindi. Bu çürük sisteminiz bizi öldürüyor.

Batan MV Arvin'in 6 mürettebatı kurtarılırken, 3 mürettebatın ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Geri kalan 3 mürettebata hala ulaşılamadı. Bu ne ilk ne de son! BilalBal'da katledilen denizcilerin katilleri hala tutuklanmadı. Bizim gemilerimiz değil sizin sisteminiz batsın!"