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Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer ücreti ödeyecek.

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Galatasaray, Senagelli golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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