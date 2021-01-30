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Trabzonspor Bakasetas ve Yusuf Mallı transferlerini KAP'a bildirdi

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve YunusMallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Yunan oyuncuyu Trabzon’a geldi
Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı gündemine alan bordo-mavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon’a getirdi.

İlk antrenman bugün
Özel uçak ile sabah saat 00:06’da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

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