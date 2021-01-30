Cep telefonunda Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi
İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.Abone ol
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye 1,5 yaşındaki kızının kendisine söylediği sözlerle sarsıldı