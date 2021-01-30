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Bursasporlu Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Bursasporlu Ali Akman'ı sezon sonunda kadrosuna katacak.

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Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Bursasporlu Ali Akman'ı sezon sonunda kadrosuna dahil edecek.

Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin listesindeki oyuncu, "Kendimi en iyi şekilde 'top level' (Üst seviye) seviyelere hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. En üst seviyelere çıkabilecek potansiyelimi görüyorum. Kademe kademe gitmek istiyorum" demişti.

Hiçbir zaman yılmadan ve yorulmadan yoluna devam etmek istediğini kaydeden Akman, "Futbol en çok sevdiğim şey. Futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer için ise 18 yaşındaki futbolcu, "Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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