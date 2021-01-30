Bir ay önce ev hapsine çarptırıldılar evden çıkıp yine cep telefonu çaldılar

ADANA’da, geçen hafta yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle mahkemece ev hapsine çarptırılan Mustafa Ç. (32) ile Fırat M. (41), evden çıkıp başka bir kişinin cep telefonunu yine aynı yöntemle çaldı. Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 25 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Melek Girmez Sokak’ta meydana geldi. Alışveriş yapan Nadire Tülü’nün (54) arkasından gelen iki kişi, kadının yeleğinin cebindeki cep telefonunu, yankesicilik yöntemiyle çalarak bölgeden uzaklaştı. Telefonun çalındığından habersiz Tülü, eve gitti.

Bu sırada bölgede, yankesicilik ve kapkaç suçlarına yönelik önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Ç. ile Fırat M.’yi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak 2 şüpheli kaçmaya başladı, polisler de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında Mustafa Ç., elindeki cep telefonunu bir otomobilin altına attı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalarken, cep telefonunu da bulunduğu yerden alındı.

KENDİ TELEFONUNU ARADI, POLİS AÇTI

Şüpheliler emniyete götürülürken, polisin otomobilin altından aldığı cep telefonu çalmaya başladı. Polis telefonu açtığında, kendini Nadide Tülü olarak tanıtan kadın, “Benim cep telefonum sizde ne arıyor” dedi. Polis ise telefonu çalan şüphelilerin yakalandığını söyledi. Tülü de telefonunun kaybolduğunu zannettiğini, bu nedenle eşinin telefonundan aradığını ve polise gitmek üzere olduğunu söyledi. Tülü emniyete gelerek cep telefonunu teslim alıp, polislere teşekkür etti.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILMIŞLAR

Yapılan kontrollerde Mustafa Ç. ile Fırat M.’nin, yaklaşık bir ay önce aynı sokakta başka bir kadının cep telefonunu aynı yöntemle çaldıklarını ve bu nedenle ev hapsi cezasına çarptırıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin cezayı ihlal edip dışarı çıkarak yine aynı suçu işledikleri belirlendi. Mustafa Ç.’nin, ifadesinde, “Normalde hırsızlığı Fırat yapıyordu. Onun denetimli serbestliği yanmasın diye önceki olayı ben üstlenmiştim” dediği öğrenildi. Fırat M.’nin ise yankesicilik olaylarını Mustafa Ç.’nin işlediğini iddia etti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. ile Fırat M.'nin, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayıp, gülümsemesi ise dikkat çekti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.