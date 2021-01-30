Henry Onyekuru: Allah'a şükrediyorum

Gaziantep FK'yı yıkan Henry Onyekuru "Tekrar bana Galatasaray forması giydirdiği için Allah'a şükrediyorum. Galatasaray formasını giymek çok büyük bir onur.'' dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Oyuna ikinci yarıda giren Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla üçüncü dönemine iki golle başlangıç yaptı.

Gaziantep FK ağlarına bıraktığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Onyekuru "Tekrar bana Galatasaray forması giydirdiği için Allah'a şükrediyorum. Galatasaray formasını giymek çok büyük bir onur. Taraftarlarla aramda bağ var. Bana verdikleri destek ve takımla yeniden birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Dürüst olmam gerekirse fiziksel olarak yüzde yüzümde değilim. Ama çok önemli bir faktör var: Fatih Terim. Bana verdiği güven ve destek beni daha iyi hissettiriyor. Arkadaşlarımın ve teknik ekibin verdiği destekle de iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Gol attığımda tekrardan evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için bana destek oldular. Onları sevindirdiğim ve evime gollerle döndüğüm için mutluyum" dedi.