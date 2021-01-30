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Utah Jazz üst üste 11. galibiyetini aldı!

NBA'de Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup eden Utah Jazz, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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NBA'de 10 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 19 sayı farkla mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. 15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

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