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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafı skandalı! 4 LGBT'li gözaltında

İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe fotoğrafı skandalının ardından LGBT çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakın o skandal afiş nerede hazırlanmış...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

LGBT'liler çıktı
Kabe fotoğrafı soruşturmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.

İstanbul Valiliği açıkladı : Pankart bakın nerede yapılmış

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de yazılı bir açıklama geldi. Valilik açıklamasında "Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resimin Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü'nde yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Kulüpte yapılan aramada PKK terör örgütü amblemleri ve propaganda içerikli yasaklı kitaplar ile pankartlar bulundu. Gözaltına alınanlardan R.Ö. isimli kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken diğerleri hakkındaki işlem sürüyor.   

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