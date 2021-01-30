Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen kişi sayısı kaç oldu belirtiler neler?

İNGİLTERE'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs artık Türkiye'de... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs görülen kişi sayısını ilk kez açıkladı.

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İngiltere'de vakaların patlamasına sebep olan mutasyonlu koronavirüs Türkiye'ye de girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ilk kez sayıyı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi, 17 şehirde İngiltere varyantı görüldü.

Avrupa'daki vaka artışının etmenlerinden birinin mutasyonlu Kovid-19 varyantı olduğuna dikkat çeken Koca, dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Koca, paylaşımının devamında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'yi perişan etti

Mutasyon geçiren koronavirüs İngiltere'deki vakalarda patlama yarattı. Mevcut koronavirüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüs Londra'da hızla yayıldı. İngiltere'deki günlük vaka sayısı 30 bini buldu. Dün tespit edilen 29 bin 79 yeni vaka ile birlikte İngiltere'deki vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e ulaştı..