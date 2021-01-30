Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'e 10 milyon Euro + Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ve şampiyonluk bonusu olarak 1 milyon Euro teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

"Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı

Vedat Muriç transferinden artı bakiyede olan Fenerbahçe, önümüzdeki transfer dönemine yansıtamayacağı bu rakamı İrfan Can Kahveci için kullanmak istiyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'e 10 milyon Euro + Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ve şampiyonluk bonusu olarak 1 milyon Euro teklifte bulundu.

Galatasaray'ın teklifi

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu:

- 10 milyon Euro + Emre Kılınç

- 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay

- Takassız ve paysız 14 milyon euro

Fatih Terim: İrfan’ı istediğimi söyledim, onun da bizi istediğini biliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili biz açıkça istediğimizi ifade ettik. Herkes ile görüşebilir tabii, kiminle görüştüğü bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun da isteğinde Galatasaray öncelikli değilse biz bu transferlere sıcak bakmayız. İrfan’ı istediğimi söyledim, onun da bizi istediğini biliyoruz. İnşallah Pazartesi akşama daha çok var. Başkan ve yöneticilerimiz görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. Ama dediğim gibi biz Galatasaray olarak girdiğimiz transferde oyuncunun önceliği Galatasaray değilse ilgilenmeyiz. İrfan hem iyi hem de istediğimiz oyuncu hem de beraberce istenilen bir durumdayız. İnşallah Galatasaray’da olursa memnun olurum" dedi.