Başvuru şartları neler? İŞKUR 3-4 bin TL maaşla yüzlerce işçi alımı yapacak
Türkiye İş Kurumu üzerinden farklı sektörlere personel alımı gerçekleştiriliyor. İŞKUR Birçok ilde yüzlerce paketleme işçisi alınacağı bildirildi. İşte başvuru şartlar...
İş arayan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 3 ila 4 bin TL arasında maaşla paketleme işçisi alımı yapıyor. 322 paketleme işçisi alımı için ilanlar peş peşe yayımlandı. İŞKUR paketleme işçisi alımı için aranan şartlar şu şekilde:
* TC vatandaşı olmak * En az 18 yaşında olmak * En fazla 5 yaşında olmak * İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak * Adli sicil kaydının temiz olması * En az ilkokul mezunu olmak * Okuma ve yazma biliyor olmak * Erkek adaylarda askerlik engelinin yer almaması * Çalışma hayatına engel olacak bedensel, zihinsel ya da ruhsal sorunların yer almaması.
Evden para nasıl kazanılır?
Evden birçok yolla para kazanmak mümkün. Evden yaptığınız birçok işi sosyal medya aracılığıyla pazarlayabilirsiniz. İşte evde yapılabilecek işlere örnekler: * Takı tasarlama * Organik reçel yapımı * Nikah şekeri paketlemesi * Sabun yapmak * Mum yapmak * Kına paketlemesi
İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.