Başvuru şartları neler? İŞKUR 3-4 bin TL maaşla yüzlerce işçi alımı yapacak

* TC vatandaşı olmak * En az 18 yaşında olmak * En fazla 5 yaşında olmak * İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak * Adli sicil kaydının temiz olması * En az ilkokul mezunu olmak * Okuma ve yazma biliyor olmak * Erkek adaylarda askerlik engelinin yer almaması * Çalışma hayatına engel olacak bedensel, zihinsel ya da ruhsal sorunların yer almaması.