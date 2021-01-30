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Kayıp ilanıyla kızını aramaya başladı hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da kaybolan kızını sosyal medyada kayıp ilanıyla aramaya başlayan Irak uyruklu baba, kızının fuhuş çetesinde çalıştırıldığını öğrendi.

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Konya’da kuyumculuk yapan Irak uyruklu A.A.H.(47), kızı B.A.’nın kaybolması üzerine geçen 12 Aralık tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Bir süre sonra kızı B.A.’dan iyi olduğunu ve Suriyeli biriyle evlendiğine dair telefon alan baba şikayetinden vazgeçerek arama çalışmasını durdurdu.

Ancak İstanbul’da yaşayan bir yakını babaya, kızını Esenyurt İlçesi’nde gördüğünü söyledi. Bunun üzerine baba bir taraftan da sosyal medya üzerinden kızı B.A.’nın fotoğraflarını paylaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. B.A.’nın fotoğraflarının sosyal medyada dağılması üzerine  baba A.A.H.’yi arayan Suriye uyruklu İ.B. kızının Bursa’nın Kestel İlçesi’nde olduğunu bildirdi.

7 bin dolar fidye istediler

Baba A.A.H. Bursa’ya gelerek durumu Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu esnada A.H.H.’yi tekrar arayan İ.B., kızı B.A.’yı 7 bin dolar karşılığında kendisine teslim edeceklerini söyledi.

Polis operasyon yaptı

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.A.H.’nin şüpheli İ.B. ile buluşmasını istedi. Plana uygun olarak kızını almak için 7 bin dolar getireceğini söyleyen., fidyeci ile görüşmek için çelik yelek giydirilip üzerine dinleme cihazı takılarak buluşma adresine gönderildi. Aynı anda polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. A.H.H ile  İ.B.’nin buluştukları anda operasyon düzenleyen polis Suriye uyruklu İ.B. ile birlikte A.B. ve S.K.’yi gözaltına aldı.

Suriye uyruklu 3 şüpheli emniyetteki ifadesinde B.A.’nın  Irak uyruklu E.Z. isimli kadının yanına gönderildiğini söylediler. Bu bilgi üzerine Bursa ile Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Z.’nin evine ortak operasyon düzenledi. Fuhuşa zorlandığı iddiasıyla alıkonulan B.A.’yı kurtaran ekipler, E.Z.’yi ise gözaltına aldı.

"Benimle evleneceğine inandım"

Bursa ile Yalova polisinin operasyonuyla kurtarılan B.A., ifadesinde, S.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını belirterek, “Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de inandım. Evlenmek için kaçmaya karar verdik. Bunun üzerine arkadaşları İ.B. ve A.B. özel bir araçla Konya'ya gelerek beni aldı. Sonra Bursa'ya geldik. Bir süre Kestel'de kaldık. Sonra babamın beni aradığını öğrendim. Onu arayıp iyi olduğumu ve Suriyeli S.K. ile evlendiğimi söyledim; ancak S.K. bir türlü evlenmeye yanaşmadı. Bunun üzerine ailemin yanına geri dönmek istediğimi söyleyince beni Yalova'da yaşayan ve kızları zorla fuhşa sürükleyen E.Z.'nin yanına gönderdi. E.Z., beni de ısrarla fuhşa zorluyordu. Ben yanaşmadım. O sırada beni, bulunduğum evden sizler gelip kurtardınız. Hepsinden şikayetçiyim" dedi. B.A.’nın ifadesinin ardından ailesiyle birlikte Konya’ya döndüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan biri kadın 4 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.  Suriye uyruklu İ.B., A.B., S.K. ile Irak uyruklu E.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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