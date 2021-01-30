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Alanyaspor'dan Bakasetas'a veda mesajı

Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas için veda mesajı yayınladı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a transfer olan Yunan futbolcusu Bakasetas'a Türkçe ve Yunanca mesajla veda etti.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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