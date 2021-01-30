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Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

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Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı. Bakasetas, Alanyaspor'dan ayrılıp Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza attı. Trabzonspor, Bakasetas transferi için Alanyaspor’a 3 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceğini açıkladı. Bordo-mavililer, Bakasetas’ın serbest kalma bedelini 12 milyon euro olarak KAP’a bildirdi. Yunan futbolcu 3,5 yılda toplam 4 milyon 350 bin Euro kazanacak.

İşte Bakasetas'ın maliyeti
Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

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