Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.Abone ol
Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı. Bakasetas, Alanyaspor'dan ayrılıp Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza attı. Trabzonspor, Bakasetas transferi için Alanyaspor’a 3 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceğini açıkladı. Bordo-mavililer, Bakasetas’ın serbest kalma bedelini 12 milyon euro olarak KAP’a bildirdi. Yunan futbolcu 3,5 yılda toplam 4 milyon 350 bin Euro kazanacak.
🔥🔥🔥— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021
Trabzonsporumuz’a hoş geldin Bakasetas ❤️💙 pic.twitter.com/wypxXOxvmH
İşte Bakasetas'ın maliyeti
Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."
“Merhaba! Ben Bakasetas” 👊💪 pic.twitter.com/SCw06lmwHB— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021