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Fenerbahçe, İngilizlerin Ozan Tufan teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich, Ozan Tufan için 7 milyon Euro (62 milyon TL) önerdi ama Fenerbahçe yönetimi düşünmeden bu teklifi geri çevirdi.

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Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Atilla Szalai, Mesut Özil ve Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere’den sürpriz bir teklif aldı.

Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu. Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi. 

Hedef, EURO 2020 sonrası
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020’yi de düşünerek Ozan’ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan’ı 15 milyon Euro’ya (133.5 milyon TL) satmak.

İki satıştan 307 milyon TL
Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro’ya Napoli’ye, bu sezon ise Vedat Muriç’i 18.5 milyon Euro’ya Lazio’ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti. 

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