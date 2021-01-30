Aykut Kocaman Başakşehir için statta

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Aykut Kocaman, Fatih Terim Stadyumu'nda Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme yaptı.Abone ol
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirildi.
Aykut Kocaman ile prensip olarak anlaşan turuncu-lacivertlilerin kısa sürede resmi olarak açıklamayı yapması bekleniyor.