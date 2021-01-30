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Pentagon açıkladı: Halid Şeyh Muhammed de Kovid-19 aşısı olacak

ABD, Küba'daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı'nda tutuklu ve aralarında 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in de yer aldığı mahkumlara koronavirüs aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

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ABD, Küba'daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı'nda tutuklu mahkumlara koronavirüs aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Pentagon Sözcü Michael Howard tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo Kampı'ndaki 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in aralarında bulunduğu 40 mahkumun Kovid-19 aşısı olacağını ifade ederek, "Gönüllülük esasına göre ve Departmanın öncelikli dağıtım planına uygun olarak aşı uygulanacaktır" dedi.

Howard, Küba'daki ABD askeri hapishanesinde 40 tutuklunun bulunduğunu ifade etti.

ABD'de koronavirüs bilançosu
ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 443 bin 832 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 342 bin 817 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 71 bin 748 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 827 bin 237 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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