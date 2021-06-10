Güneş tutulması terazi burcuna etkileri neler 2021

Bugün gök yüzü olaylarından biri olan güneş tutulması gerçekleşecek. Ateş çemberi güneş tutulması saat 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Terazi burcu ve yükseleni Terazi olan vatandaşları neler bekliyor?

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Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan güneş tutulması bugün 13.53'te gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara olan etkisi de birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Olayların etkisinin zamana yayıldığı güneş tutulmasının Yengeç burçlarına olan etkisi nedir, Terazi ve yükseleni Terazi olanları ateş çemberi güneş tutulmasında neler bekliyor?

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 7-13 Haziran, 9-15 Eylül, 6-12 Mart ve 7-13 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 19 derece İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Terazi ve yükselen Terazi burcunun etkileri:

10 Haziran'daki Güneş Tutulması sağlık konularını, yurt dışı ve eğitim işlerinizi etkiliyor sevgili Terazi burçları. Sağlıkta zehirlenmeler, ilaçlarda yan etkiler söz konusu olabilir. Yurt dışı ve eğitim konularında ise kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bir başvuruda bulunacaksanız belgelerinizi iki kez gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.