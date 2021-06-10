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Tarihi öne çekilmişti! Kabine Toplantısı ertelendi

Tarihi öne çekilmişti! Kabine Toplantısı ertelendi

Kademeli normalleşme adımları ile ilgili kararlar alınması beklenen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ertelendi. Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran pazartesi günü yapılması planlanıyor.

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İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti. 

14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu. Ancak toplantının iptal edildiği açıkladı. 

Bakan Koca ay sonunu işaret etmişti

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için hazirandan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği; ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

Ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Toplantıda pazar kısıtlamalarının ve maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararların alınması bekleniyordu.

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