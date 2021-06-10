Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı
Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Kanun, Bağ-Kur’a prim borcu olanlara birçok imkân sunuyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Bağ-Kur'lu vatandaşların emekliliklerine dair yeni gelişmeleri kaleme aldı.
Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında borç yapılandırmasının Bağ-Kur'luya imkan sağladığını yazdı. Noyan şunları kaydetti:
Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.
Günlerdir okuyuculardan Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması ile ilgili sorular alıyorum. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor.
Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor. Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? Madde madde anlatayım.