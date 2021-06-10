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Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Kanun, Bağ-Kur’a prim borcu olanlara birçok imkân sunuyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Bağ-Kur'lu vatandaşların emekliliklerine dair yeni gelişmeleri kaleme aldı.

Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında borç yapılandırmasının Bağ-Kur'luya imkan sağladığını yazdı. Noyan şunları kaydetti:

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Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Prim borcu nedeniyle hizmet süreleri durdurulan ve emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan yararlandıklarında emekli olabilecekler. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri de uzamayacak.

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Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Günlerdir okuyuculardan Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması ile ilgili sorular alıyorum. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor.

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Yasa çıktı binlerce kişiye büyük imkan! Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı

Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor. Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? Madde madde anlatayım.

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