Hibe desteği ödemeleri başladı! Başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara yapılacak hibe desteği ödemesi banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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Ticaret Bakanlığınca, başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği ise 843 bin 683 kişiye ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi bugün itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabiliyor.

Başvurular 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.