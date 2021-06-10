BIST 1.450
DOLAR 8,56
EURO 10,43
ALTIN 517,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı

PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), Babalar Günü'ne özel kargo gönderimlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Abone ol

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda 181 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT, özel günlerde de müşterileri için kampanyalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şirket, Babalar Günü'ne özel 14-18 Haziran döneminde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

ptt
ÖNCEKİ HABERLER
Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Gaziantep’te, 657 polisle uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı
Rusya Polonya'nın Türkiye'den SİHA almasına 'tehlike' dedi
Kayseri'deki vahşet! 3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverken öldürmüş
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus askerleriyle ilgili Zelenskiy'den açıklama
Çin'de kripto para kullananlara tutuklama başladı
Kulisleri sallayan iddia AK Parti'de Soylu tartışması 15 milletvekili rahatsızlıklarını iletti
ÖSYM: 2021-YKS Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı
Deniz Işın kaç yaşında kimdir Deniz Işın oynadığı diziler hangisi?
Yorumlar