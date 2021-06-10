BIST 1.450
DOLAR 8,56
EURO 10,43
ALTIN 517,48
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus askerleriyle ilgili Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus askerleriyle ilgili Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırlarında konuşlu bulunan 105 bin Rus askerinden sadece 11 bininin geri çekildiğini söyledi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Zelenskiy ve Trudeau, görüşmede G7 ve NATO zirveleri öncesi gündem konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trudeau'ya Donbas'taki duruma ilişkin bilgi veren Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarından geri çektiği asker sayısının yetersiz olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, barışçıl çözüm için Rusya'ya uluslararası baskı uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Trudeau da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sarsılmaz desteklerini teyit etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de kripto para kullananlara tutuklama başladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kulisleri sallayan iddia AK Parti'de Soylu tartışması 15 milletvekili rahatsızlıklarını iletti
Deniz Işın kaç yaşında kimdir Deniz Işın oynadığı diziler hangisi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit jandarma Keleş'in ailesine taziye ziyareti
ORC Cumhurbaşkanlığı anketinde fark attı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa ne olur?
10 Haziran evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu?
Osmaniye güne çifte cinayetle uyandı! Kocasını ve görümcesini başlarından vurup öldürdü
Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Yorumlar