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Osmaniye güne çifte cinayetle uyandı! Kocasını ve görümcesini başlarından vurup öldürdü

Osmaniye güne çifte cinayetle uyandı! Kocasını ve görümcesini başlarından vurup öldürdü

OSMANİYE'de sabah saatlerinde facia yaşandı. Bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle kocası ve görümcesini silahla başlarından vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Köyyeri köyünde yaşandı. Gülten Usta henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman (27) Usta ve görümcesi Ela Usta (18) uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu.

O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı. Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı göz altına aldı.

Öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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