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MSB: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

MSB: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

ANKARA'da koronasvirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir hayatını kaybetti. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da koronavirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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