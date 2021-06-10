MSB: Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

ANKARA'da koronasvirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir hayatını kaybetti. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da koronavirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Başçavuş İsmail Özdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.