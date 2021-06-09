Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO öncesi S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Patriot konusunda garanti vermediğini söyleyerek bir kez daha Türkiye'nin S-400'ler konusundaki kararının nedenlerini ayrıntılarıyla anlattı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" dedi.

ABD ile ilişkilerde son durum ne? S-400 sorunu nasıl çözülecek? Türkiye'nin Mahmur'daki terör yapılanmasına karşı hamlesi nasıl olacak? TRT Haber canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki soruların yanıtını NATO Zirvesi öncesi verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bakanlık olarak hemen hemen her yıl dünya değişiyor biz de bu değişikliklere ayak uydurmak için açılımlar yapıyoruz. Dijital diplomasiyi yapmıştık pandeminden önce ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Yaklaşık 1,5 sene önce sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya Diplomasi Forumu fikrini açtığımızda çok büyük destek gördük. Geçen sene ertelemek zorunda kaldık. İlk defa fiziki toplantıyı gelecek hafta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ayın 17'sinde de Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleşecek.

Salgına rağmen bu foruma ilgi çok fazla oldu. Şu ana kadar 47 tane bakan katılımı teyit etti. Uluslararası örgütlerin temsilcileri, eski bakanlar, akademisyenler, katılacaklar. Yeni dönemde dünyada yeni yaklaşımlar konuşulacak.

Bunu bir vakıf haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yönetiminde bakanlıktan insanlar da olacak, akademik dünyadan, uluslararası ilişkiler alanından insanlar olacak. Bu vakıf kanunu Meclis'e göndereceğiz. Yasalaştıktan sonra önümüzdeki sezon tüm organizasyonu vakıf yürütecek.

NATO zirvesi

Türkiye olarak tabi sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli. Önemli konular var. ABD'nin yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak.

ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S-400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.

Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz.

Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var.

Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz.

ABD'deki firari FETÖ'cüler

Bir taraftan ABD içinde FETÖ ile ilişkili soruşturma açan FBI var, bir yandan da beklentilerimizi karşılamayan ve bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. ABD içinde farklı eyaletlerde açılmış soruşturmalar var. Okulların kapatıldığı soruşturmalar var. Kendi iç güvenliği için önlem alıyor ama müttefikinin güvenliğini düşünmüyor.

FBI'nın bize söylediği karanlık yüzlerini gördüklerini söylediler.

ABD ile S-400 gerilimi

Batı medyasında bu konuda çarpıtma haberler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar.

Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz.