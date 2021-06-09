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Denizli'de midibüs devrildi 4'ü ağır 25 yaralı

Anadolu Ajansı
Denizli'de midibüs devrildi 4'ü ağır 25 yaralı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 25 kişi yaralandı. Yolcuların gezi amacıyla Bodrum'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

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DENİZLİ'nin Kale ilçesi Denizli-Muğla kara yolunda Özhan Aktaş idaresindeki 06 L 2746 plakalı midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan midibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 25 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan sürücü Aktaş ile 2'si görevli, 22'si 15 ila 20 yaşlarında olan 24 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgeye gelen Vali Ali Fuat Atik ile İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız yetkililerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı daha sonra midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait olduğu belirtilen midibüsün içinde bulunan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcuların gezi amacıyla Bodrum'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

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