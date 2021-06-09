Donald Trump: Daha fazla ülke Twitter ve Facebook'u yasaklamalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kullanımını yasaklayan Nijerya yönetimine destek verdi.

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Kongre baskınından sonra sosyal medya hesapları kapatılan Trump, açıklamasında, "Başkan'ın hesabını yasaklayan Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler." dedi.

Twıtter ve Facebook'u hedef aldı

Trump, "Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşma hakkına izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı; herkesin sesi duyulmalı." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak'taki Kongre baskınında "halkı şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Nijerya'da twıtter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.