BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,47
ALTIN 521,53
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Daha fazla ülke Twitter ve Facebook'u yasaklamalı

Donald Trump: Daha fazla ülke Twitter ve Facebook'u yasaklamalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın kullanımını yasaklayan Nijerya yönetimine destek verdi.

Abone ol

Kongre baskınından sonra sosyal medya hesapları kapatılan Trump, açıklamasında, "Başkan'ın hesabını yasaklayan Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler." dedi.

Twıtter ve Facebook'u hedef aldı
Trump, "Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşma hakkına izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı; herkesin sesi duyulmalı." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak'taki Kongre baskınında "halkı şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Nijerya'da twıtter yasağı
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye açıklaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Letonya'dan açık çağrı: Türkiye isterse memnuniyetle karşılarız
Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patladı 1 ölü 3 yaralı
Türkiye'de gerçekleştirilecek INTERPOL toplantısı FETÖ'yü tutuşturdu
Çok ağır darbeler yiyen Bitcoin için fiyat tahminleri değişti
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK konusunda çarpıcı tespit
Osman Gazi Türbesi nerede hangi ildedir ziyaret saatleri
Hürriyet gazetesinin acı günü! Nejat Bekmen hayatını kaybetti
Mehmet Özhaseki: Kitaplara geçen hırsızlıklarda CHP var
Yorumlar